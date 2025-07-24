Залужный показал фото с женой-красавицей и публично обратился к ней: "Хочу извиниться"

Валерий Залужный с женой / © Facebook Валерія Залужного

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Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный трогательно поздравил свою жену Елену с днем рождения, которое она празднует 24 июля.

В Facebook дипломат опубликовал коллаж из романтических совместных фото и написал очень личное и искреннее признание, полное глубоких чувств и благодарности. В своей заметке Залужный отметил, что с каждым годом в этот день он все чаще задумывается, оправдал ли ожидания жены и насколько понимает ее чувства.

"Чем взрослее я становлюсь, каждый год именно в этот день, прежде всего, пытаюсь дать оценку себе. Насколько я был именно тем, кем ты меня представляешь? И понимаю ли я, что ты сегодня чувствуешь? Как все это проживаешь? И если с первым я могу быть честным, то со вторым точно понимаю, что все это именно из-за меня", — написал Залужный.

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Валерий Залужный с женой / © facebook.com/vzaluzhnyi

Он также поблагодарил Елену за выдержку, любовь и верность, отметив, что благодаря ей стал тем, кем есть: "Я понимаю, какая тяжелая ноша на твоих хрупких плечах. Поэтому всегда хочу извиниться и пообещать что-то другое. Но ты не хочешь этого. Потому что уже сделала свой выбор — посвятила свою жизнь мне. Благодаря тебе я стал тем, кем есть. Я стал частью тебя. Бесконечно счастлив, что ты у меня есть. С Днем рождения, любимая".