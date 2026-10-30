"Замена себе есть": Сергей Танчинец восхитил талантом 17-летней дочери от первого брака

Сергей Танчинец / © instagram.com/sergii_tanchynets

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Лидер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец показал, как поет его 17-летняя дочь Анастасия, и растрогал Сеть ее музыкальным талантом.

Артист поделился редкими семейными кадрами в Instagram. На видео его дочь сидит с гитарой в руках. Девушка выбрала для исполнения композицию «Брехня» группы «Бумбокс». Анастасия проникновенно спела известный хит, продемонстрировав свой вокал. Отец не стал скрывать восхищение ее способностями. Более того, он уже в шутку заговорил о собственной замене на сцене.

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«Замена себе есть. Настя, ты большой молодец», — нежно подписал ролик Сергей.

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Дочь Сергея Танчинца / © instagram.com/sergii_tanchynets

Видео быстро привлекло внимание подписчиков музыканта. В комментариях пользователи засыпали Анастасию комплиментами, отмечая ее тембр голоса и искреннее исполнение. Некоторые даже предложили отцу и дочери записать совместную композицию.

Напомним, недавно Сергей Танчинец нежно поздравил супругу с первой годовщиной бракосочетания и рассекретил настоящую дату свадьбы.

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