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"Замена себе есть": Сергей Танчинец восхитил талантом 17-летней дочери от первого брака
Фронтмен «Без Обмежень» показал редкие кадры с дочерью и умилился ее музыкальным талантом.
Лидер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец показал, как поет его 17-летняя дочь Анастасия, и растрогал Сеть ее музыкальным талантом.
Артист поделился редкими семейными кадрами в Instagram. На видео его дочь сидит с гитарой в руках. Девушка выбрала для исполнения композицию «Брехня» группы «Бумбокс». Анастасия проникновенно спела известный хит, продемонстрировав свой вокал. Отец не стал скрывать восхищение ее способностями. Более того, он уже в шутку заговорил о собственной замене на сцене.
«Замена себе есть. Настя, ты большой молодец», — нежно подписал ролик Сергей.
Видео быстро привлекло внимание подписчиков музыканта. В комментариях пользователи засыпали Анастасию комплиментами, отмечая ее тембр голоса и искреннее исполнение. Некоторые даже предложили отцу и дочери записать совместную композицию.
Напомним, недавно Сергей Танчинец нежно поздравил супругу с первой годовщиной бракосочетания и рассекретил настоящую дату свадьбы.