Заметно похудевший Дмитрий Комаров отмечает 43-летие: как выглядит ведущий сейчас

Дмитрий Комаров / © instagram.com/komarovmir

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Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров 17 июня отмечает день рождения. Звезде проекта «Світ навиворіт» исполнилось 43 года.

По случаю праздника Комаров обратился к поклонникам с размышлениями об изменениях, произошедших в его жизни за последние годы. Ведущий признался, что после 40 лет особенно остро ощутил, как быстро летит время, а полномасштабная война еще больше ускорила процесс переосмысления многих вещей.

В новом посте в Instagram подписчики могут заметить, что на свежих фото Комаров выглядит заметно похудевшим. Ранее он рассказывал, что сбросил около пяти килограммов благодаря кардинальному изменению рациона.

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Дмитрий Комаров / © instagram.com/komarovmir

«Сегодня мне 43. Мне очень нравится, как возраст меняет. С каждым новым днем рождения ты как будто становишься немного другим человеком. Особенно это стало заметно после 40. Безусловно, война очень сильно ускоряет процесс взросления», — поделился Дмитрий.

Впрочем, вместо подарков для себя телеведущий попросил подписчиков поддержать его благотворительную инициативу. Дмитрий объявил аукцион, на который выставил свой эксклюзивный мотоцикл Kawasaki Drifter, хорошо знакомый зрителям программы «Світ навиворіт».

По словам Комарова, мотоцикл сопровождал его на протяжении многих лет, снимался в телепроектах и стал частью истории программы. Теперь ведущий решил продать его, чтобы собрать средства на закупку наземного роботизированного комплекса для украинских военных. Подробности с условиями участия именинник разместил в своих соцсетях.

Дмитрий Комаров / © instagram.com/komarovmir

«Для меня это часть моей личной истории и истории проекта "Світ навиворіт". Я подарил его себе на день рождения в 2016 году. Сейчас, ровно через 10 лет, пришло время превратить этот коллекционный экспонат в полезное дело. Моя цель — приобрести НРК, наземный роботизированный комплекс, который безопасно доставляет что угодно на передовые позиции», — пояснил телеведущий.

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