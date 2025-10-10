- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 3384
- Время на прочтение
- 1 мин
Заметно похудевший Дмитрий Комаров удивил причиной, по которой он серьезно занялся здоровьем
Ведущий объяснил, какой метод помог ему достичь эффектного результата.
Украинский ведущий Дмитрий Комаров поделился подробностями своего кардинального похудения.
Так, 42-летний знаменитость взялся за свое здоровье после того, как обратился к такой науке как геронтология, которая занимается изучением процессов старения. Ведущий говорит, что результат теста его просто шокировал. В эфире программы "Сніданок з 1+1" Дмитрий вспомнил, что в первый раз его биологический возраст оказался значительно больше паспортного.
В таком шоковом состоянии ведущий начал кардинально менять жизнь. В частности, работать над питанием и погрузился в спорт. Наконец, это и помогло Комарову стать значительно стройнее и поразить своих поклонников видом на недавних фото в Сети.
«Я ходил в Институт геронтологии, определял биологический возраст. Дважды. Потому что первый раз мне очень не понравился результат — я был намного старше. Потом я провел определенную работу над собой — правильное питание, спорт — и снизил тот показатель. То есть это возможно. Сахар, хлеб, дрожжи убрать и все», — рассказал ведущий.
Напомним, недавно актриса Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем и 20-летней борьбе за материнство.