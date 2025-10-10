ТСН в социальных сетях

Заметно похудевший Дмитрий Комаров удивил причиной, по которой он серьезно занялся здоровьем

Ведущий объяснил, какой метод помог ему достичь эффектного результата.

Валерия Гажала
Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров / © пресслужба каналу "1+1"

Украинский ведущий Дмитрий Комаров поделился подробностями своего кардинального похудения.

Так, 42-летний знаменитость взялся за свое здоровье после того, как обратился к такой науке как геронтология, которая занимается изучением процессов старения. Ведущий говорит, что результат теста его просто шокировал. В эфире программы "Сніданок з 1+1" Дмитрий вспомнил, что в первый раз его биологический возраст оказался значительно больше паспортного.

В таком шоковом состоянии ведущий начал кардинально менять жизнь. В частности, работать над питанием и погрузился в спорт. Наконец, это и помогло Комарову стать значительно стройнее и поразить своих поклонников видом на недавних фото в Сети.

Дмитрий Комаров после похудения / © instagram.com/komarovmir

Дмитрий Комаров после похудения / © instagram.com/komarovmir

«Я ходил в Институт геронтологии, определял биологический возраст. Дважды. Потому что первый раз мне очень не понравился результат — я был намного старше. Потом я провел определенную работу над собой — правильное питание, спорт — и снизил тот показатель. То есть это возможно. Сахар, хлеб, дрожжи убрать и все», — рассказал ведущий.

