Заметно похудевший Дмитрий Кулеба показал редкое фото с возлюбленной и поздравил ее с днем рождения

Светлана Павелецкая отпраздновала юбилей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые публично обратился к своей избраннице, пиарщице, соучредительнице издательства "Книголав" Светлане Павелецкой.
Так, на странице в Instagram Кулеба разместил фотографию с любимой, сделанную на одном из мероприятий, которое они посетили вместе. Под этим снимком министр иностранных дел поздравил Светлану с днем рождения:
"Я пропустил много твоих дней рождений. Но больше не пропущу ни одного. Ты особенная и единственная. Всегда смотри в будущее смело. С днем рождения", – подписал фото Кулеба.
Поклонники пары присоединились к поздравлениям и отметили, что рядом со Светланой Кулеба расцвел и хорошо выглядит:
- С именинницей. Она у вас очаровательная! Мира и добра
- Какие вы красивые!
- Искренние поздравления и лучшие пожелания! Прекрасная и хорошая пара!
- Дмитрий, увы так красиво выглядите рядом со Светланой! Счастья вам
Напомним, что свои отношения Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая рассекретили в апреле этого года. Бизнесвумен тогда нежно поздравила своего избранника с днем рождения. Ранее в прессе писали, что влюбленные вместе с декабря 2021 года.
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