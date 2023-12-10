Заметно похудевший Дмитрий Кулеба показал редкое фото с возлюбленной и поздравил ее с днем рождения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые публично обратился к своей избраннице, пиарщице, соучредительнице издательства "Книголав" Светлане Павелецкой.

Так, на странице в Instagram Кулеба разместил фотографию с любимой, сделанную на одном из мероприятий, которое они посетили вместе. Под этим снимком министр иностранных дел поздравил Светлану с днем рождения:

"Я пропустил много твоих дней рождений. Но больше не пропущу ни одного. Ты особенная и единственная. Всегда смотри в будущее смело. С днем рождения", – подписал фото Кулеба.

Дмитрий Кулеба с любимой Светланой Павелецкой / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Поклонники пары присоединились к поздравлениям и отметили, что рядом со Светланой Кулеба расцвел и хорошо выглядит:

С именинницей. Она у вас очаровательная! Мира и добра

Какие вы красивые!

Искренние поздравления и лучшие пожелания! Прекрасная и хорошая пара!

Дмитрий, увы так красиво выглядите рядом со Светланой! Счастья вам

Напомним, что свои отношения Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая рассекретили в апреле этого года. Бизнесвумен тогда нежно поздравила своего избранника с днем рождения. Ранее в прессе писали, что влюбленные вместе с декабря 2021 года.

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