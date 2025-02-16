Заметно похудевший Виктор Бронюк восхитил романтическими фото с женой-красавицей

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк восхитил романтическими фото с женой-красавицей Татьяной.

Артист не из тех, кто активно делится семейным контентом. Однако по случаю Дня святого Валентина исполнитель сделал исключение. Музыкант устроил романтический фотосет с Татьяной. Парочка в фотостудии позировала перед объективом фотокамеры.

Локация была празднично украшена красными воздушными шариками. Виктор Бронюк и его возлюбленная надели черные брюки и белые рубашки. Счастливые супруги романтично позировали друг возле друга с бокалами игристого, нежно обнимаясь.

Виктор Бронюк с супругой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Тем временем жена артиста адресовала мужу теплые слова. Татьяна публично обратилась к возлюбленному и в поэзии выразила ему свои чувства.

"Ты — мое утро, что пахнет теплом. Ты — ночь, в которой спокойно. Ты — прикосновение, от которого сердце знает: оно дома. Люблю тебя не за что-то, а просто так. За то, как ты смотришь на меня, когда думаешь, что я не вижу. За то, как согреваешь мои руки даже летом. За то, как смеешься над моими шутками, даже когда они совсем не смешны. Я могла бы сказать больше, но ты все понимаешь. Ибо есть вещи, которые не нужно объяснять. С Днем святого Валентина, мой. Ты - самое лучшее, что со мной произошло", - написала жена Виктора Бронюка.

Жена Виктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, недавно супруга боксера Александра Усика нежно поздравляла его с Днем святого Валентина. Также Екатерина делилась, как они проводят праздник влюбленных.

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