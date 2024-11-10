Заметно похудевший Юрий Ткач раскрыл необычный секрет, как избавился от лишних кило

Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач в последнее время кардинально похудел и просто удивляет результатами.

На проекте "Ближче до зірок" шоумен признается, что, конечно, контролирует свое питание. Однако жесткими диетами ведущий себя не мучает. Если Юрию Ткачу хочется съесть тортик, то от этого он не отказывается. Но все же некоторые необычные секреты, которые помогают юмористу худеть, есть. Юрий Ткач говорит, что летом занялся духовными практиками, медитациями и даже встал на гвозди. Это тоже дает свой результат.

Юрий Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Летом я встал на гвозди и начал немного медитировать, немного наполнялся энергично. Просто себя контролирую, но если мне очень хочется, то обязательно съем тортик, но небольшой кусочек", – поделился шоумен.

Юрий Ткач также говорит, что в похудении не преследует конкретные цели. По словам ведущего, он просто стал больше следить за своим здоровьем и пытается вести правильный образ жизни.

"Нет никакой цели. Просто начал, как говорится, немного пп-шно жить", — добавил шоумен.

Юрий Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Напомним, недавно Юрий Ткач праздновал день рождения. Юмористу исполнился 41 год. Жена ведущего – Виктория – эмоционально поздравила мужа с праздником.

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