Заметно похудевший Юрий Ткач восхитил романтикой с женой и показал подросшую дочь

Юрий Ткач с семьей / © instagram.com/yuriy_tkach

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Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Україну" Юрий Ткач, который в последнее время кардинально похудел, показал милые семейные фото.

В фотоблоге Юрий вместе с женой Викторией порадовали фанов романтическими снимками. Для фотосессии шоумен выбрал черные шорты и розовую футболку, Виктория примерила невесомое белое платье, а их дочь Лиза — розовое. Звездная семья наделала милых портретов на фоне водоема.

В частности, Ткач восхитил объятиями и поцелуями с возлюбленной, а Лиза тем временем порезвилась на камеру. В комментариях поклонники уже отреагировали на такую семейную идиллию рядом комплиментов. Кроме того, не смогли не отметить сильное сходство звездного отца с дочкой.

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Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

Дочь Юрия Ткача / © instagram.com/yuriy_tkach

Как вы прекрасны

Как же дочь на папу похожа

Красивые! Искренние! Любящие! В этих фото настоящее. Не постановка, не поза — душа. И это то, чего сегодня так мучительно не хватает. Смотрю и будто мир на мгновение стал теплее

Напомним, недавно певица Алена Омаргалиева поделилась архивными фото со своей свадьбы с Тамерланом, эмоционально вспомнив тот важный день.