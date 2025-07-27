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- Гламур
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Заметно похудевший Юрий Ткач восхитил романтикой с женой и показал подросшую дочь
Счастливая семья попозировала в нежных образах.
Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Україну" Юрий Ткач, который в последнее время кардинально похудел, показал милые семейные фото.
В фотоблоге Юрий вместе с женой Викторией порадовали фанов романтическими снимками. Для фотосессии шоумен выбрал черные шорты и розовую футболку, Виктория примерила невесомое белое платье, а их дочь Лиза — розовое. Звездная семья наделала милых портретов на фоне водоема.
В частности, Ткач восхитил объятиями и поцелуями с возлюбленной, а Лиза тем временем порезвилась на камеру. В комментариях поклонники уже отреагировали на такую семейную идиллию рядом комплиментов. Кроме того, не смогли не отметить сильное сходство звездного отца с дочкой.
Как вы прекрасны
Как же дочь на папу похожа
Красивые! Искренние! Любящие! В этих фото настоящее. Не постановка, не поза — душа. И это то, чего сегодня так мучительно не хватает. Смотрю и будто мир на мгновение стал теплее
Напомним, недавно певица Алена Омаргалиева поделилась архивными фото со своей свадьбы с Тамерланом, эмоционально вспомнив тот важный день.