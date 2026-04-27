Замужняя Ольга Сумская заговорила об ухажерах и насмешила курьезом: "Цифры не исправишь"

Ольга Сумская

Реклама

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала о привязанности к ней молодых ухажеров.

Так, 59-летняя знаменитость с юмором призналась, что даже в браке с Виталием Борисюком не испытывает недостатка внимания со стороны незнакомых мужчин. По словам Ольги, она регулярно получает немало сообщений с предложениями от поклонников, среди которых есть намного моложе ее.

Сумская говорит, что некоторые из них без колебаний пишут ей в соцсетях и сразу переходят на неформальное общение, приглашая на свидание. Актриса признается, что иногда все же просматривает их профили, однако дальше этого любопытства дело не заходит. Кроме того, по словам звезды, не обходится и без юмора.

Реклама

Ольга Сумская с мужем / © instagram.com/olgasumska

«Честно, пишут очень много. Приятно, когда молодые люди приглашают на кофе и сразу на „ты“: „Оля, привет, ты мне нравишься, давай встретимся“. Я смотрю профиль, а там такие мышцы… И думаю: парень, сколько же тебе лет? Хотя один так приставал, а потом заглянул в Википедию и успокоился. Цифры уже не исправишь», — со смехом поделилась актриса в комментарии "Люкс ФМ".

К слову, даже с таким вниманием от других мужчин Сумская остается верной своему возлюбленному, актеру Виталию Борисюку. Вместе они воспитывают общую дочь Анну. А недавно супруги восхитили романтикой на фото в цветущем ботсаду в Киеве.

Новости партнеров