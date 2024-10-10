Замужняя Тоня Матвиенко впервые отреагировала на слухи о романе на стороне с известным певцом

Певица Тоня Матвиенко впервые отреагировала на слухи, что у нее якобы есть роман на стороне с известным певцом Романом Скорпионом.

Такие сплетни время от времени появляются в Сети, особенно после их дуэтного трека "Я нікому тебе не віддам". Недавно слухи снова появились, когда Матвиенко застали вместе со Скорпионом на концерте. Кстати, с артисткой была и ее дочь Нина. Долгое время исполнительница воздерживалась от комментариев. Однако в "Сніданку з 1+1" Матвиенко заверила, что это просто сплетни. Это был концерт, где они вместе пели, и не больше. Если же кто-нибудь заметил, как они обнимались, то артистка говорит, что всегда это делает при встрече.

Тоня Матвиенко и Роман Скорпион

"Это был концерт, где мы вместе пели. Я просто была с Ниной, и мы приехали на концерт в одной машине. И все. Мне кажется, я всех обнимаю, когда встречаю", — заверила исполнительница.

Тоня Матвиенко добавила, что за время своей карьеры привыкла к слухам, которые бушуют вокруг ее жизни. Впрочем, певицу они не оскорбляют. Артистка убеждена, если о ней говорит, значит она чего-то стоит.

"Тринадцать лет – ничего нового. Была более худой, более полной, могут обратить внимание на волосы, одежду, еще что-то. Оно очень предсказуемо, я уже их выучила. Хорошо, что пишут, значит еще чего-то стою, и вы знаете обо мне – Тоне Матвиенко ", – добавила звезда.

Тоня Матвиенко и Роман Скорпион

Напомним, недавно Тоня Матвиенко впервые за длительное время показала родных братьев. Они встретились, чтобы почтить память мамы Нины Матвиенко, которая умерла 8 октября 2023 года.

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