Замужняя украинская актриса призналась, что закрутила роман с коллегой по фильму

Известная украинская актриса Виктория Маремуха, состоящая в браке с французом по имени Луи, призналась, что встречается с другим.

По словам артистки, она находится в "дружбе-отношениях" со своим коллегой, с которым играет в одном фильме.

"Сейчас у меня дружба-отношения тоже с коллегой, актером. Они и в рамках кровати, и вне кровати. Да, нам сейчас так интересно проводить время. Как-то оно так сложилось, он меня пригласил на свидание", — рассказала Маремуха в youTube- проекте "В ліжку".

Вместе с тем артистка не исключает, что это увлечение может перерасти во что-то большее. Но, как призналась Маремуха, она девушка любвеобильная и как легко влюбляется, так у нее легко и проходят чувства:

"Я ему об этом сказала. Он говорит: "Я боюсь в тебя влюбиться". Я говорю: "Тогда оценивай риски, это возможно. Но ты же многих любил в жизни. Просто это будет другая любовь". У меня тоже было много влюбленностей, но любовь у меня в жизни одна – это мой муж", – поделилась Виктория.

Виктория Маремуха с мужем / Фото: instagram.com/vicky_mare

Тем не менее Маремуха призналась, если она почувствует, что действительно влюбилась, она будет готова развестись:

"Если я буду понимать, что я действительно очень люблю этого человека и вот хочу быть только с ним, не хочу свободных отношений, ни мужа своего, я тогда, пожалуй, прекратю, я разведусь.Мы говорили об этом с мужем. Он сказал: "Если ты будешь действительно понимать, что это человек, которого ты действительно любишь, а не страсть или влюбленность, я отпущу тебя", — прокомментировала Маремуха.

Виктория Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

Напомним, ранее Виктория Маремуха рассказывала, что у них с мужем свободные отношения. По словам актрисы, она начала об этом говорить открыто, потому что хочет быть честной со своими фанами. Также артистка хочет показать, что отношения в браке могут быть разными.

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