Замужняя украинская актриса удивила, как выбирает себе любовников и как прекращает с ними отношения

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Украинская актриса, блогерша и модель Виктория Маремуха призналась, как выбирает себе любовников и как потом разрывает с ними отношения.

Знаменитость состоит в браке с мужем-французом Луи. Однако пара договорилась о свободных отношениях, поэтому у каждого из них могут быть романы на стороне. Виктория Маремуха не сдерживает себя в этом. Блогерша на YouTube-канале "Okay Eva" признается, что у нее было немного любовников, но все они были интересными. Для актрисы важно иметь с мужчинами общие интересы. Также знаменитость обращает внимание на внешний вид потенциального любовника, чувство юмора, его заботливость. Если артистка почувствует к мужчине влечение, то их общение может перерасти в нечто большее.

"Я интуитивно очень классно чувствую своего человека и чувствую, какой у меня будет секс с ним. У человека должно быть чувство юмора, это должен быть заботливый человек. Мне вообще безразлично, чем занимается человек, есть у него деньги или нет, если мне с ним прикольно, весело и классно. Визуально привлекательным должен быть. Я любовников выбираю головой, а не эмоциями. Меня должен чем-то цеплять человек. У меня не так много было любовников, но каждый из них был чем-то интересен", - говорит Маремуха.

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Блогерша вместе с Луи договорилась, что романы на стороне могут длиться не более трех месяцев. Знаменитость может и раньше прекратить отношения с любовником, когда понимает, что мужчина влюбляется. Виктория Маремуха говорит, что не хочет никому сделать больно.

"Я в начале ставлю границы. Когда он приходит на свидание с цветами и у него "щенячьи глаза", я понимаю, что пора прекращать, потому что человек начал влюбляться. Когда человек начинает мне писать каждый день, я понимаю, что человек влюбился. Я иду на встречу с человеком и начинаю говорить, что надо прекращать", - призналась блогерша.

