Замужнюю Настю Каменских неожиданно позвал на свидание известный певец

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

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Украинскую певицу Настю Каменских неожиданно позвал на свидание артист Ostrovskyi, настоящее имя которого Виталий Островский.

В частности, он признался замужней исполнительнице в симпатии. Правда, сделал это Ostrovskyi на спор. Артист стал новым героем шоу NABARI. Одним из заданий, которые нужно было выполнить певцу, это признаться Насте Каменской в симпатии и позвать на свидание, где каждый платит сам за себя. Наконец, Ostrovskyi написал исполнительнице следующее: "Настя, должен признаться, ты мне очень нравишься. Предлагаю сходить вместе на ужин. Но счет 50 на 50".

Ostrovskyi / © скриншот с видео

Артистка ему ответила. Певица отшутилась, написав: "Ты кто и где Виталик?".

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Отметим, летом прошлого года у Насти Каменских и Ostrovskyi вышел дуэтный трек "Гріхи". Исполнитель поделился, что их сотрудничество сложилось прекрасно, а после этого они начали довольно часто общаться и даже подружились: "У нас сложилась творческая связь, все дружно. Мы очень классно начали общаться".

Настя Каменских и Ostrovskyi в клипе на песню "Гріхи" / © Пресс-служба NK

Напомним, сейчас Настя Каменских находится в браке с рэпером Потапом. Недавно исполнительница хвасталась подарком от мужа по случаю важной даты в их семейной жизни.