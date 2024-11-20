Заочно осудили и отобрали квартиру в Одессе: путинист Машков поплатился за поддержку войны

Российский актер Владимир Машков, который яро поддерживает захватническую политику путина и полномасштабную войну в Украине, поплатился за свою позицию.

В частности, сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры провели расследование деятельности скандального артиста, результаты которого передали в суд. На основании собранных следователями доказательств судья признал Машкова виновным в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины - посягательства на территориальную целостность и пропаганда войны.

СБУ сообщает, что скандального актера заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме того, у него конфисковали квартиру в элитном районе Одессы.

Владимир Машков

Владимир Машков сейчас находится на территории РФ. Однако следователи принимают комплексные меры, чтобы привлечь скандального артиста к ответственности.

Отметим, Владимир Машков является ярым поклонником политики путина. Он поддерживает войну в Украине, захват украинских территорий и преступления оккупантов. Артист неоднократно участвовал в пророссийских акциях и активно распространял пропаганду.

Напомним, недавно актер Богдан Бенюк рассказал, как работал на одной съемочной площадке с Машковым. Артист вспомнил, какая тогда позиция по отношению к Украине была у скандального россиянина.

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