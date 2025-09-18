Заплаканная 28-летняя Белла Хадид показалась в больнице и напугала своим состоянием

Белла Хадид / © Associated Press

Американская супермодель Белла Хадид оказалась в больнице из-за обострения тяжелого заболевания.

В своем Instagram Белла Хадид поделилась кадрами из больничной палаты. На фото звезда в слезах подключена к капельнице и выглядит измученной. Модель призналась, что ей трудно постоянно "исчезать" из публичного пространства, однако она решила показать поклонникам и эту сторону своей жизни.

"Простите, что я всегда так исчезаю", — обратилась к подписчикам Белла.

Белла Хадид в больнице / © instagram.com/bellahadid

Несмотря на тяжелое состояние, Белла призналась фанатам, что хочет быть откровенной с ними. Знаменитость отметила, что стремится быть честной с аудиторией и делиться не только красивыми моментами, но и болезненными.

Напомним, Белла Хадид уже более 17 лет борется с болезнью Лайма, которая возникла после укуса клеща. В 2022 году модель радовалась, что ей удалось преодолеть инфекцию, однако теперь недуг снова дал о себе знать.

