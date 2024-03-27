Заплаканная Алена Шоптенко показалась на костылях в больнице и шокировала, что с ней произошло

Победительница "Танцев со звездами", украинский хореограф Алена Шоптенко оказалась в больнице.

На странице в Instagram танцовщица поделилась шокирующими кадрами, на которых предстает на костылях. Как рассказала Шоптенко, с ней произошел несчастный случай.

"Я чувствовала, что давно стоило немного сбавить темп. Теперь у меня просто нет шансов этого не сделать. Из-за несчастного случая две порванные связки коленного сустава из 4-х и операция через несколько дней. После – реабилитация два месяца", – рассказала Шоптенко.

Алена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Алена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Алена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Также артистка отметила, что в ближайшие два месяца она не сможет проводить занятия и мастер-классы. Впрочем, к сложившейся ситуации танцовщица относится по-философски и воспринимает как возможность наконец-то сделать то, на что никогда не хватало времени:

"И в очередной раз убеждаюсь, что самое ценное – это здоровье и люди. Я безгранично благодарна близким и друзьям за поддержку, даже просто слова способны лечить. Вывод: слушать себя и свое тело – это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому болезненному", – добавила Шоптенко.

Алена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, что с началом полномасштабной войны Алена Шоптенко вместе с 5-летним сыном уехала в Австрию. Раньше артистка делилась, как они с мальчиком активно проводят время в местном парке в коммуне Лаксенбург.

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