Заплаканная Анна Ризатдинова без макияжа пожаловалась на полный переполох в жизни

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризадинова призналась, что уже не в силах держаться.

Так, на странице в Instagram Анна Ризадинова выложила фотографию, на которой изображена в машине.

Гимнастка смотрит в камеру c заплаканными глазами. Как призналась Анна, причиной ее слез стало то, что она уже не справляется с эмоциями. Так вот, спортсменка услышала украинскую песню по радио и призналась, что слезы катятся сами:

Анна Ризадинова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"Не думала, что буду выкладывать такое фото… Но оно полностью олицетворяет мое состояние сейчас. Боль, боль душевная, не принятие ситуации, чужая страна, другие люди, другие правила и законы, другой язык, другое расписание, работа на расстоянии в Украине, личная жизнь на расстоянии. Полное непонимание, что дальше..?! Куда дальше?! Как дальше?! Сколько еще будет продолжаться война?! Не могу больше…" – откровенно призналась Ризатдинова.

Гимнастка добавила, что сейчас у нее нет ни сил, ни энергии, и она очень устала разочаровываться в людях.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения Анна Ризатдинова вместе с маленьким сыном уехала в Европу и оказалась в Испании. Месяц тому назад гимнастка сообщила, что у нее в Испании похитили рюкзак со всеми документами и вещами.

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