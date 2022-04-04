Заплаканная дочь Снежаны Егоровой призвала украинцев игнорировать ее маму-пропагандистку: "Это не человек"

Заплаканная дочь Снежаны Егоровой призвала украинцев игнорировать ее маму-пропагандистку: "Это не человек"

Стася Ровинская отметила, чтобы причинить боль Егоровой, нужно не обращать на нее внимания.

Телеведущая 1+1 и дочь Снежаны Егорова – Стася Ровинская – обратилась к поклонникам с просьбой игнорировать ее маму-пропагандистку.

В Instagram-stories заплаканная знаменитость отметила, что для того чтобы сделать Егоровой больно, нужно не обращать на нее внимания. Соответствующее заявление Стася сделала после того, как увидела новое сообщение мамы после жутких новостей об издевательствах оккупантов над мирными людьми, в частности детьми в Буче, Гостомеле и Ирпене.

"После всего, что случилось, что мы сегодня увидели... Прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила по телефону. Вывод... Это больше не человек, ничего человеческого у нее больше нет. Мне казалось, что во всем есть предел", – отметила Ровинская.

instagram.com/sia_rovinska

Телезвезда также добавила, что не будет рекламировать канал Егоровой, потому что "для нее это только плюс". Ведущая попросила своих фолловеров забыть Снежану, поскольку это единственное, чего она боится.

"Она боится, что ее забудут и не будут о ней говорить и неважно что. Поэтому забудьте, как ее зовут. Не пишите о ней, не обращайте внимания, никакой. Только так ей можно сделать больно", – добавила Стася.

Напомним, в начале широкомасштабного вторжения России в Украину Ровинская публично послала мать вслед за российским кораблем. Снежана Егорова заявляла, что поддерживает признание президентом Путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и выступает за "русский мир".

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