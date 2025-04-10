Заплаканная Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом сделала заявление: "Он разбил мне сердце"

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских на фоне слухов о разводе с мужем, рэпером Потапом, заявила о разбитом сердце.

В частности, исполнительница в TikTok опубликовала довольно неоднозначное видео, на котором продемонстрировала два разных периода из своей жизни. На первых кадрах артистка показалась со слезами на глазах. Исполнительница намекнула, что именно так чувствовала себя, когда ей "разбили сердце": "Он разбил мне сердце".

На следующих кадрах на глазах Насти Каменских и следа от слез не было. Вместо этого исполнительница предстала в эффектном образе и отметила, что после болезненного разрыва отношений "собралась и создала себя заново": "Я собрала осколки и создала себя заново".

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Пользователи сразу предположили, что это не простой текст. Фанаты подозревают, что таким образом артистка намекает на развод с Потапом, о чем говорят уже и не один год.

Они не вместе?

Не до конца понимаю, вместе или нет?

Он тебя не стоит! Ты заслуживаешь лучшего!

Напомним, Настя Каменских уже не в первый раз подогревает слухи о разводе с Потапом. Не так давно исполнительница выпустила трек Bloody Mary. Певица утверждает, что песня создана на основе ее собственного опыта, когда она поняла, что "у каждой истории есть свой конец".