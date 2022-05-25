Заплаканная Матвиенко вспомнила, как ждала Мирзояна в Германии после начала войны

Певица Тоня Матвиенко рассказала, как вместе с детьми уехала за границу в безопасное место.

По словам Тони Матвиенко, она с 6-летней дочерью Ниной и 23-летней Ульяной отправилась в Португалию, где они на время остановились у друзей.

Как рассказала артистка в программе "Звездный путь", ее знаменитая мама Нина Матвиенко с ней не уехала, потому что принципиально захотела остаться дома. Позже Нина Митрофановна уехала в Германию, чтобы дать благотворительный концерт.

За мамой уехала и Тоня. Их встреча на перроне была очень теплой. По словам Тони, они отыграли с мамой концерты в Магдебурге и артистка вместе с детьми сейчас там. А вот Нина Митрофановна снова рвется домой:

"Мама едет в Киев. Она сказала: "Все, я больше не могу". Наша миссия выполнена. Мы пели, мы собирали средства для детей, которые здесь, в Магдебурге. На их нужды, для школы, здесь очень много украинцев. Мама говорит: "Я поеду домой". Мы купили билет", — сказала Матвиенко.

Также исполнительница вспомнила теплую встречу с мужем Арсеном Мирзояном после двухмесячной разлуки. В настоящее время Мирзоян помогает ВСУ, он волонтер и возит машины через Германию.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

"Это был такой день… Я его так ждала. Он вне зоны досягаемости был. Я ему геолокацию выслала, где мы. Понимаю, что скорее всего сел телефон. Я хожу на балкон, выглядываю его, выглядываю. Вижу, он ходит, ищет. Я как заверещу: Арсен, Арсен... Я побыла с мужем один день, а потом говорю: "Лучше бы ты не приезжал". Это такие мучения попрощаться", — объяснила Матвиенко сквозь слезы.

Фото: Зірковий шлях

По словам Матвиенко, оставаться в Германии она не планирует и вскоре двинется дальше. Впрочем куда, пока не говорит, чтобы получилось: "Арсен сказал: "Подожди пока два месяца". Я не буду пока говорить куда я поеду, чтобы оно получилось", — отметила артистка.

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