Заплаканная Настя Каменских с матюками показала, как сложно снимала "Красное вино"

Съемки клипа для этого трека дались звезде непросто.

Украинская певица Настя Каменских своим крайним клипом на композицию "Красное вино" просто очаровала фанов обольстительными танцами и страстным образом.

Но, как выяснилось, съемки этого видео дались знаменитости непросто. Настя поделилась с фанатами making of клипа, в котором предстала перед поклонниками такой, как есть.

"Съемки клипа "Красное вино" были непростыми. Но я все равно получила огромный кайф от каждого момента! От красивых локаций, ритма, наших эмоций, моих образов, от работы крутой команды! В новом "Making of" видео я решила показать вам вообще все. Наши приколы, шутки, смех, а вместе с тем трудности и слезы", — отметила Каменских.

И действительно, в видео фанаты увидят, как Насте на высоченных каблуках приходилось танцевать на полу, залитом водой. Как от усталости артистка плакала и даже немного нецензурно выражалась.

"Это один из самых тяжелых клипов в моей жизни. Потому что мокрый пол, размякла обувь, она страшно скользит. Ты не можешь нормально танцевать, ты не можешь делать никакую амплитуду", — объяснила артистка.

Кстати, за две недели клип на трек "Красное вино" собрал более четырех миллионов просмотров. Поэтому, жертвы Насти были не напрасными.

Напомним, что на днях Настя Каменских в мини-бикини похвасталась фигурой на фоне океана.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку