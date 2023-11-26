Заплаканная Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Почувствовала шарик в груди"

Украинская актриса Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что вынуждена была поехать в больницу на осмотр к маммологу. По словам артистки, она почувствовала в груди шарик, что болел, поэтому немедленно обратилась к врачу. Оказалось, что у Наталки Денисенко была киста, которую уже удалили.

"Касательно больницы… Утром я почувствовала шарик в груди, который болел… Приехала на прием к маммологу и оказалось, что это киста. Только что мне сделали пункцию и убрали ее шприцем", — написала актриса.

У Наталки Денисенко обнаружили кисту / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко говорит, что процедура прошла успешно, хотя и было немного больно. Однако знаменитость не смогла сдержать слез, ведь понимает, почему у нее появилась киста. Причиной тому стал стресс.

"Это я уже после процедуры... Это не смертельно, было немного больно... Но я такая расстроена не из-за физической боли... Очень больно из-за того, что понимаю, почему это произошло! Война бьет на психику, физическое состояние, гормоны, и вылезают такие болячки, которых никогда бы у нас и не было", — отметила актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко очень сильно напугала фанатов. Артистка показалась с ранами на лице. Позже знаменитость объяснила, что произошло.

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