Заплаканная Шеннен Доэрти показала, как после химиотерапии теряла свои волосы

Актриса поделилась щемящими снимками.

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая борется с онкозаболеванием, в месяц осведомленности о раке молочной железы продолжает делиться своей историей.

В фотоблоге звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" решила показать, как после химиотерапии теряла свои волосы. 50-летняя знаменитость опубликовала щемящие архивные фотографии, на которых с кучей волос в руках горько плачет. Доэрти поделилась, что пробовала разные методы, в надежде спасти свои волосы, но ей не удалось.

Доэрти / instagram.com/theshando

"Мои волосы выпадали клочьями, когда я их мыла. У меня были лысины, и их становилось все труднее прикрыть. В конце концов я приняла решение сбрить то, что осталось от моих волос. Это была битва сама по себе. Я любила свои волосы. Это определило меня в известной степени и дало мне своего рода одеяло безопасности. Я делюсь с вами днем, когда было принято решение побрить голову", — написала она.

Также актриса разместила кадр, на котором ее утешает и поддерживает мама.

Доэрти с мамой / instagram.com/theshando

Публикация тронула фанов Шеннен. В комментариях они оставили более 8000 сообщений.

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Заметим, Доэрти впервые диагностировали рак груди в 2015 году. Два года спустя она объявила, что ее рак в стадии ремиссии, но в феврале в 2020-м звезда сообщила, что болезнь вернулась и уже на 4 стадии.

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