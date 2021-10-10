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Заплаканная Шеннен Доэрти показала, как после химиотерапии теряла свои волосы

Заплаканная Шеннен Доэрти показала, как после химиотерапии теряла свои волосы

Заплаканная Шеннен Доэрти показала, как после химиотерапии теряла свои волосы

Доэрти / instagram.com/theshando

Актриса поделилась щемящими снимками.

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая борется с онкозаболеванием, в месяц осведомленности о раке молочной железы продолжает делиться своей историей.

В фотоблоге звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" решила показать, как после химиотерапии теряла свои волосы. 50-летняя знаменитость опубликовала щемящие архивные фотографии, на которых с кучей волос в руках горько плачет. Доэрти поделилась, что пробовала разные методы, в надежде спасти свои волосы, но ей не удалось.

Доэрти / © instagram.com/theshando
Доэрти / instagram.com/theshando

"Мои волосы выпадали клочьями, когда я их мыла. У меня были лысины, и их становилось все труднее прикрыть. В конце концов я приняла решение сбрить то, что осталось от моих волос. Это была битва сама по себе. Я любила свои волосы. Это определило меня в известной степени и дало мне своего рода одеяло безопасности. Я делюсь с вами днем, когда было принято решение побрить голову", — написала она.

Также актриса разместила кадр, на котором ее утешает и поддерживает мама.

Доэрти с мамой / © instagram.com/theshando
Доэрти с мамой / instagram.com/theshando

Публикация тронула фанов Шеннен. В комментариях они оставили более 8000 сообщений.

  • Спасибо, что делитесь своей историей — вы помогаете стольким людям
  • Оставайся сильной "Прю"
  • Наш боец
  • Иногда фотографии сильнее чем слова! И, вау, эти фото невероятно сильные

Заметим, Доэрти впервые диагностировали рак груди в 2015 году. Два года спустя она объявила, что ее рак в стадии ремиссии, но в феврале в 2020-м звезда сообщила, что болезнь вернулась и уже на 4 стадии.

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