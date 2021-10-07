Заплаканная жена Павлика пожаловалась на отпуск с 3-месячным сыном: "Ничего не хочется"

Заплаканная жена Павлика пожаловалась на отпуск с 3-месячным сыном: "Ничего не хочется"

Екатерина призналась, что малыш постоянно капризничает и не хочет спать.

Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой и их трехмесячным сыном Мишкой полетели на отдых.

Сейчас семья находится в солнечной Турции. Однако опасения Екатерины о том, что малыш возможно будет капризничать — подтвердились. В сторис своей страницы в Instagram Репяхова поделилась, что поездка мальчику далась нелегко.

"У Михаила сбился режим. Он перевозбужден, у него столько впечатлений, эмоций. Он плохо спит, максимум полчаса. При том, что мы постоянно на свежем воздухе и постоянно его возим", — рассказала Екатерина.

instagram.com/repyahovakate

Позже возлюбленная Павлика призналась, что сын продолжает плакать в коляске, и это уже становится невыносимо:

"Может кто-то с таким сталкивался уже, потому что мне просто хочется плакать. Мне не хочется ни отдыха, ничего. Если бы я знала, что такое будет, я бы лучше по Чавдар гуляла с коляской, где он спокойно спит. Я не знаю, что делать: не брать его принципиально на руки, или наоборот брать, успокаивать", — откровенно поделилась Екатерина.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Вскоре Репяхова рассказала, что прислушалась к советам своих подписчиков и взяла Мишутку на руки, чтобы он чувствовал маму и знал, что все хорошо.

instagram.com/repyahovakate

По словам Екатерины это сработало, и малыш успокоился.

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