Заплаканная жена Сасанчина пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру: "Я овощ"

Заплаканная жена Сасанчина пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру: "Я овощ"

Молодая мама обратилась к врачу.

Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – пожаловалась на плохое самочувствие.

Так, вчера 24-летней молодой мамочке, которая родила две недели назад дочь, стало плохо. У блогерши поднялась температура тела до 37,8. Сегодня утром в Instagram-stories девушка рассказала, що поехала к врачу.

instagram.com/annavi_i

Впоследствии Иванна показала себя заплаканной и рассказала, что ее температура 38-39 градусов.

"Очень плохо чувствую себя. Муж с ребенком сидит, а я просто овощ, единственное, что сегодня делаю – плачу. Температура 38/39, страшно ломает все тело, морозит", – рассказала она.

Жена Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Напомним, Иванна и Роман 30 декабря в прошлом году впервые стали родителями. У супругов родилась девочка, которую назвали Элизабет. Роды были тяжелыми, поэтому блогерше сделали кесарево сечение.

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