Заплаканная жена Виктора Павлика шокировала результатами обследования 2-летнего сына: "Какое-то отчаяние"

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова, расплакалась, когда услышала результаты обследования двухлетнего сына.

У маленького Миши задержка речи. Поэтому Екатерина сейчас ходит к разным врачам, обследует сына и пытается выяснить, в чем причина. Недавно жена Павлика сходила с Мишей в одну из частных клиник Киева. Отношение врача к маленькому мальчику Екатерину просто шокировало.

Сын Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Мы согласились сдать Мише кровь из вены… Это просто ад на земле то, что мы пережили… Восемь пробирок, сделали только две без катетера. Но игла в ручке, как мне было больно… Затем игла выскочила, она начала искать на другой ручке вены …Я просто встала и вышла с ребенком. Все, что нам сказали, нужно разбираться. Возможно, даже поедем в Израиль… Какое-то отчаяние… Простите за правду, нет сил", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сыну супругов назначили сделать немало дорогостоящих анализов. Также Мише прописали лекарство, которое можно купить только в частной клинике.

"Нужно думать о том, что нам сказали. Там куча анализов, очень дорогих анализов, один из них 15 тысяч, другой — три. Просто это частная клиника, чтобы это не было зарабатывания денег. Может это не так, я не знаю, надо разбираться. А еще нам прописали лекарства, которые можно купить только у них. В аптеках они не продаются, 4 тысячи стоят", — поделилась блоггерша.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впоследствии Екатерина более подробно рассказала о выводах врача. Она заявила, что во время беременности блогерша перенесла инфекцию, которая повлияла на ребенка. Также Катю напугали, что у Миши родовая травма. Однако, по словам блогерши, она даже не болела коронавирусом, а ее роды прекрасно прошли.

Результаты обследования сына Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Мне такого наговорили, что я до сих пор шокирована. Что во время беременности я перенесла инфекцию или коронавирус, поэтому Миша не разговаривает... А еще у него родовая травма... Я шокирована, меня запугали. А в выписке написано только одно — задержка психо-языкового развития. Я ничем не болела во время беременности, и коронавирусом тоже", — отметила Екатерина.

Врачи напугали Екатерину Репяхову / Фото: instagram.com/repyahovakate

Наконец у Репяховой создалось впечатление, что врач просто хотела заработать. Так что Катя будет продолжать заниматься лечением сына, но обратится к другим специалистам.

Репяхова призвала мамочек быть осторожными / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Подобью итоги… Может эта дама действительно толковый врач, но продавать несертифицированные бады – это не ок. Предлагать анализ, который делают только они, — это тоже не ок. Прокалывать ребенку вторую руку напором, когда сильная истерика – это тоже не ок. Они морально на меня давили, что они должны это сделать. Даже никоим образом не разговаривали с Мишей. Это цель — заработать. Ведь они понимали, на кону более 20 тысяч гривен, но не удалось. Я встала и ушла с ребенком. Я буду дальше продолжать заниматься этим вопросом, только постепенно, без стресса для ребенка", — возмутилась блогерша.

Репяхова убеждена, что врач была недобросовестной / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно солист группы "Без Обмежень" пожаловался на проблемы со здоровьем. Исполнитель попал в больницу и рассказал, что с ним случилось.

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