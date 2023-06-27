Заплаканный Макс Чмерковский растрогал видео, как жена рожала второго сына

Украинский хореограф, судья "Танцев со звездами" Макс Чмерковский растрогал видео, как его жена Пета Маргатройд рожала их второго сына.

У супругов были партнерские роды. Так что Макс присутствовал в роддоме, правда, мог не успеть, ведь летел из другого города.

В частности, танцор поддерживал жену и был рядом. Также Чмерковский перерезал пуповину. Когда сын появился на свет, хореограф не смог сдержать слез и заплакал.

Кстати, растрогала своей историей и Пета. Когда танцовщица родила второго сына, попросила маму позвонить папе и сообщить о внуке. Однако отца Маргатройд не стало в конце прошлого года.

"Был момент после родов, когда я посмотрела на маму и сказала: "Ты написала папе?"... У меня навернулись слезы, когда я поняла, что забыла, что его нет. Я знала, что чувствую там его дух, и я знаю, что он будет смотреть вниз и будет защищать всех нас здесь", — растрогала Пета.

К слову, супруги сделали в роддоме немало фото и видео, в том числе и забавных тоже. Ранее Пета показывала, как Макс намекает ей на третью беременность.

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