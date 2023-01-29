Заработок звезд во время войны: у Квитковой в месяц есть 40 тысяч долларов, а Шаманской – 100 тысяч грн

Полномасштабная война повлияла на заработки украинских знаменитостей.

Кто-то остался вообще без работы, например немало актеров, ведь съемки кинокартин сейчас почти не происходят. Кто-то зарабатывает намного меньше, чем до войны, а некоторые звезды вообще потеряли работу.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о том, как изменился заработок знаменитостей во время полномасштабной войны.

Алина Шаманская

Блогерша до начала полномасштабной войны зарабатывала в Instagram на рекламе для украинских брендов. Когда Алина эвакуировалась в США, род ее деятельности не изменился. Знаменитость продолжает зарабатывать на рекламе.

Правда, заработок Шаманской существенно снизился. Если же знаменитость в Украине могла потратить в месяц 5-6 тысяч долларов, то сейчас Алина экономит. Лимит блогерши составляет 100 тысяч гривен в месяц. Также Шаманской удается откладывать деньги.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Сейчас я откладываю. Более того, я когда зарабатывала очень много, я все тратила. Я ничего никогда не собирала. Я жила по полной. Я путешествовала, покупала все, что хочу. А вот сейчас я зарабатываю немного меньше, но сейчас я откладываю. Когда я в Украине жила, я минимум 5-6 тысяч долларов в месяц тратила. Сейчас это несколько меньше сумма. 100 тысяч гривен лимит в месяц я использую", — рассказывала Шаманская в интервью подкасту Олега Френды.

Даша Квиткова

Основной заработок блогерше приносит Instagram, где у Даши есть 1,7 млн подписчиков. Знаменитость делает рекламные интеграции. Желающих заказать рекламу у блогерши немало, ведь места все занять на два месяца вперед. В общей сложности, в месяц Квиткова зарабатывает 30-40 тысяч долларов. Впрочем, это ее не чистый заработок.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Сейчас я зарабатываю 30-40 тысяч долларов, но это не чистый мой заработок. У меня очень большая команда. Менеджер зарабатывает 15%. Есть пиарщик, фотограф, стилист, визажист. Каждый день я делаю донаты", — рассказывала Даша во время интерв'ю с Машей Ефросининой.

Тарас Цымбалюк

Полномасштабная война оказала большое влияние на заработок украинского актера, ведь сейчас новые проекты почти не снимают. Как рассказывал Цымбалюк, раньше он даже не думал о том, чтобы экономить, работы ведь хватало. Тем более, за один съемочный день Тарас мог получить гонорар от 15 до 70 тысяч гривен.

Сейчас Цымбалюку приходится экономить. На свои минимальные нужды актер тратит в месяц 50-70 тысяч гривен.

Тарас Цымбалюк

"Сейчас вообще у меня потребности минимальные, 50-70 тысяч гривен (в месяц – прим. ред.). Раньше у тебя не было страха выскочить за какой-то бюджет. Поехал ты на Мальдивы – хорошо, не поехал – тоже нормально. Сейчас надо как-то планировать, это ощущение не очень приятное, оно немного пошатывает мужской стержень, который я только начал нащупывать", — рассказывал Тарас в интервью Славе Демину.

Наталка Денисенко

Популярная актриса с начала полномасштабной войны почти потеряла свой заработок, ведь съемки фильмов на паузе. Хотя Наталка и снимается в некоторых проектах, но их мало.

Впрочем, семья актрисы живет на сбережения. До войны знаменитость мечтала о частном доме и собирала на него средства. Эти сбережения крайне помогли, ведь сейчас семья Наталки живет на эти средства.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"До войны мы очень много работали. Очень много. Поэтому у нас достаточно неплохие сбережения, и живем мы на них. Мы собирали деньги на дом. Дома нет, но есть за что жить. Также есть какая-то работа в озвучке, в Instagram-коллаборациях. Вот на это мы и живем", — рассказывала актриса в интервью "24 каналу".

Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая, как и множество других украинских актеров, потеряла свою работу. Поэтому сейчас знаменитость обеспечивает бойфренд, с которым она живет в Германии. Кстати, возлюбленный Дарьи заботится не только о них двоих, но и об их котике.

Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Ольга Сумская

Знаменитая актриса играет в спектаклях. Впрочем, они не приносят такого заработка, как до полномасштабной войны. Во-первых, зрителей не так много. Во-вторых, часть средств из проданных билетов переводят на помощь ВСУ. Семья Сумской до полномасштабной войны отложила определенные сбережения, на которые сейчас живет.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"Живем на сбережения, держимся, не падаем духом. Мы понимаем, что сегодня всем сложно", — рассказывала Ольга Вячеславовна в интервью "24 Каналу".

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