Зарицкая назвала единственное условие, при котором поедет на "Евровидение": "Не буду с малолетками соревноваться"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая назвала единственное условие, при котором снова примет участие в Национальном отборе на "Евровидение".

Артистка дважды пыталась уехать на конкурс. В 2018 году группа KAZKA на нацотборе заняла шестое место, а в 2019 – третье. Как признается Зарицкая на YouTube-канале "Okay Eva", для нее это не закрытый гештальт, ведь она действительно хочет поехать непосредственно на международный конкурс.

"Вроде бы незакрытый гештальт. Два раза участвовала в нацотборе и два раза проиграла", — делится артистка.

Однако исполнительница не готова снова идти на нацотбор. Единственное условие, при котором певица подала бы свою заявку на участие в конкурсе, это если бы ее заверили, что она однозначно победит. Иначе солистка KAZKA не хочет снова нервничать и бороться с другими участниками за первое место.

Александра Зарицкая

"Сейчас я думаю, что не готова пойти на нацотбор. Я бы готова была пойти на нацотбор, если бы мне сказали: "Александра, ты выиграешь. Мы тебя очень любим. Могла бы ты представить сразу нашу страну?". Я бы сказала, да, окей, буду. А так, я не буду с этими малолетками сидеть и соревноваться", — заверила артистка.

Отметим, у группы KAZKA был шанс поехать на "Евровидение". В 2019 году на нацотборе первое место заняла Maruv, однако тогда возник скандал из-за гастролей певицы в России. Поехать на конкурс предложили группе Freedom Jazz, которая заняла второе место, но музыканты отказались. Коллектив KAZKA тоже не ответил согласием на предложение, поэтому в том году Украина не участвовала в "Евровидении".

Напомним, в этом году международный конкурс состоится по новым жестким правилам. Уже известно, какие изменения ожидать участникам, представителям СМИ и зрителям.

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