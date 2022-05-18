Зарицкая о том, как оккупанты залезли в ее дом: "Побили топором авто и вынесли батареи"

Зарицкая о том, как оккупанты залезли в ее дом: "Побили топором авто и вынесли батареи"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, что оставили после себя российские оккупанты, залезшие в ее дом под Гостомелем.

Исполнительница вместе с мамой, сестрой и парнем в первые дни войны уехала из своего дома под Гостомелем на запад Украины. Позже, в конце марта, Зарицкая, когда давала благотворительные концерты в США, узнала, что российские оккупанты залезли и в ее дом.

Александра уже вернулась домой, о чем рассказала в программе "Утро с Украиной":

"Мы туда приехали, мы были очень осторожны, потому что нам рассказывали о минировании и о том, что там реально какая-то опасность… Мы оценили вред. Но ничего такого, что нам было реально ценно, не забрали. Наши фотки остались. Остались какие-то ценные картины, которые мы любили", – поделилась Александра.

Фото: instagram.com/kazka.band

В то же время артистку удивляет, почему действительно дорогие вещи оккупанты оставили, а какие довольно простые и дешевые решили утащить:

"Стиральную машину почему-то оставили. Наверное, уже не влезло. Штука, которая сушит полотенца в душевой. Они ее открутили. Забрали такие вещи, которые не очень дорого стоят, ну, пожалуй, им в хозяйстве оно понадобится. Забрали электрические батареи, которые на стенах висели.Они разбили несколько вазонов.Они перевернули все вещи.Они выворачивали коробки из-под IPhone, думая, что там IPhone. Машину нашу, которую мы оставили, почему-то они решили ее топорами погацать. Понятно, что на ней они не выедут, ключей нигде не нашли дома. И просто взяли топором побили машину", — поделилась Зарицкая.

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