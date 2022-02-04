Зарицкая рассекретила самую большую сумму, заработанную за месяц

Также артистка назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе.

Украинская певица, солистка группы KAZKA – Александра Зарицкая – рассекретила, какую самую большую сумму заработала за месяц.

Так, в программе "29 вопросов от Люкс ФМ" звезда рассказала, что это около 10 тысяч долларов. Кроме того, тренер команды "Другий шанс" в шоу "Голос країни-12" поделилась, что для нее означают деньги.

"Еще один способ помощи воплощать свои мечты в реальность", – отметила она.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Также артистка назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе. Это сумка от Christian Dior, которая стоит около 1,5 тысяч долларов.

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