Зарицкая в новом клипе KAZKA "рассекретила" отношения с партнером по "Танцам со звездами"

В новом видео партнер Саши в шоу Юрий Мешков сыграл ее возлюбленного.

Украинская группа KAZKA не снижает темпы творчества и продолжает радовать фанатов увлекательными премьерами.

На этот раз речь идет о клипе на песню "Автовідповідач", которая вошла в новый альбом KAZKA SVIT, Vol. 1. Режиссером выступил Антон Штука, а оператором – Илья Михайлусь.

Группа KAZKA

Видео снято в лучших традициях роуд-муви: здесь есть и ретро-автомобиль, и странные попутчики, и дорожные пейзажи, и неожиданные сюжетные повороты, и даже мистика. В общем это история о болезненном расставании, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается.

Кстати, экранным возлюбленным Саши Зарицкой стал ее партнер по проекту "Танцы со звездами" Юрий Мешков, который во время съемок мужественно прошел немало испытаний, в том числе телефонными проводами и багажником.

"Можно бесконечно рассказывать о видео, но уверена, что лучше один раз увидеть, чтобы погрузиться в особую атмосферу, которую мы с командой создали. Наше короткометражное роуд-муви – это своеобразное признание. Признание в том, что каждый человек делает шаг назад и пускает прошлое в свою жизнь. Мы принимаем решение, даем обещания, но, оставшись наедине, позволяем себе слабость и даем волю эмоциям", – комментирует Александра Зарицкая.

А тем временем группа KAZKA продолжает развивать свою метавселенную KAZKA SVIT, где музыка живет рядом с другими креативными проектами. Более того, недавно группа KAZKA стала одним из первых музыкальных проектов в мире, который анонсировал выход собственной валюты – KAZKA COIN. Монета «оживет» 1 марта 2022 года, в день 5-летия группы. Но уже сейчас вы можете зарегистрироваться на сайте KAZKA SVIT, чтобы получить первые 100 монет в подарок.

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