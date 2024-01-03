Зарицкая сняла своего жениха в клипе KAZKA и показала с ним нежные поцелуи и объятия

Группа KAZKA на праздники сделала своим поклонникам музыкальный подарок и представила новое mood-видео на песню "Солодкі".

По словам участников коллектива, чувственный ролик о тепле, которое дарят близкие, свет внутри, который зажигают любимые и любовь, живущая в каждом из нас.

KAZKA

В видео, кроме участников группы KAZKA также снялся жених солистки коллектива Александры Зарицкой Павел, а также любимый скрипач Барака Обамы и обладатель двух Emmy Awards Демьен Эскобар, исполнивший струнную партию в песне.

"Рядом с самыми близкими – жизнь ярче, смыслы глубже, а чувства сильнее. Проверено лично на мне! Так что в новеньком mood-видео на песню "Солодкы" мы решили показать людей, которые часто остаются за кадром, но все же двигают нашу вселенную вперед – частица большой команды KAZKA, мой возлюбленный, наши родные", – прокомментировала работу Зарицкая.

Александра Зарицкая с женихом

Отметим, что это впервые, когда избранник Александры снялся в видео группы KAZKA. В клипе пара нежно обнимается и целуется, демонстрируя гармоничные отношения между ними.

Напомним, недавно Александра Зарицкая откровенно рассказала, сколько денег она тратит в месяц. Артистка поделилась, на чем пытается экономить деньги.

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