Зарицкая призналась, в каких отношениях с женихом, с которым отложила свадьбу: "Начинаю думать и плачу"

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая откровенно рассказала об отношениях с женихом.

Исполнительница уже почти пять лет встречается с motion-дизайнером Павлом Тараненко. За это время пара успела обручиться, но свадьбу отложила, ведь считает, что во время войны неуместно устраивать масштабные празднования. Тем не менее, Александра Зарицкая на проекте "Тур зірками" уверяет, что в их отношениях с Павлом царит идиллия. Более того, паре довольно тяжело дается разрыв друг с другом. Артистка признается, что когда длительное время не видится с возлюбленным, то только одно упоминание о нем вызывает у нее слезы.

"У меня с моим Павлом, с которым я почти пять лет, все идеально. Я иногда надумываю себе сама какие-то истории, какую-то драму. У нас все хорошо! Когда мы не видимся несколько дней или недель, или месяцев, то я только начинают о нем думать и просто плачу. Я вообще очень сентиментальный человек. У нас все хорошо, но я люблю придумывать", - призналась певица.

Александра Зарицкая с женихом / © instagram.com/kazka.band

Отметим, Александра Зарицкая начала встречаться с Павлом Тараненко еще до полномасштабной войны, но впервые показала их совместные фото только осенью 2022 года. Уже весной 2023-го избранник сделал ей предложение, но со свадьбой пара не торопится.

Напомним, недавно Александра Зарицкая заговорила о возвращении группы KAZKA на нацотбор на "Евровидение". Артистка раскрыла, в случае чего это произойдет уже в следующем году.