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Защитница "Азовстали" "Пташка" ответила Завадюку на предложение выступить на "Голосі країни"

Защитница "Азовстали" "Пташка" ответила Завадюку на предложение выступить на "Голосі країни"

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Защитница "Азовстали" "Пташка" ответила Завадюку на предложение выступить на "Голосі країни"

Екатерина "Пташка" Полищук

Украинская защитница призналась, что очень хочет радовать людей, которые вдохновляются ее пением.

Освобожденная из российского плена украинская защитница Екатерина Полищук с позывным "Пташка" утром посетила студию "Сніданку з 1+1".

21-летняя защитница "Азовстали", которую удалось освободить из плена России, рассказала, изменилась ли ее жизнь:

"Если честно, сложно сказать. Потому что война продолжается. И сейчас просто прохожу лечение, особенно не чувствуется. Только то, что узнают многие", — поделилась "Пташка".

Также защитница рассказала, какие у нее есть планы и цели:

"Победа – самая большая мечта. Пока трудно сказать. Все будет зависеть от того, как будет развиваться геополитическая ситуация в Украине. И сейчас моя величайшая цель и обязанность – возвращение всех пленных, потому что это мои побратимы. Я понимаю, где они, я понимаю, что с ними, я понимаю, что им очень нужно домой. Они не заслуживают быть там", — сказала Екатерина.

Екатерина
Екатерина "Пташка" Полищук / Фото: Фото из открытых источников

Кроме того, девушка заинтриговала, что совсем скоро украинцы услышат новую песню в ее исполнении.

"Мое пение совсем скоро вы услышите, и это будет самая главная песня, которую вообще можно себе придумать, это будет совсем скоро, но узнаете немного позже", — сказала "Пташка".

Интересно, что в прямом эфире "Сніданку з 1+1" "Пташку" ждал сюрприз. Продюсер проекта "Голос країни-12" Владимир Завадюк пригласил защитницу выступить на вокальном проекте:

"Для нас, для команды Big Brave Events и для меня, продюсера "Голосу країни" огромная честь пригласить тебя, "Пташко", выступить в главном вокальном проекте нашей страны. Ведь голос вдохновляет, ведь песня – наша ДНК, ведь мы поем для того, чтобы дальше жить и бороться. Кроме того, в "Голосі країни" мы собираем деньги для помощи ВСУ", — сказал Завадюк.

Екатерина
Екатерина "Пташка" Полищук

В свою очередь, "Пташка" отметила, что пока не может дать четкого ответа:

"Я думаю, это нужно будет смотреть по моему состоянию и по моему месту пребывания. В зависимости, опять же, от геополитической ситуации в стране. В первую очередь для меня это возвращение ребят. Поэтому, будем смотреть. Я очень сильно хочу радовать людей, которые вдохновляются моим пением. Если это зажигает сердца, я буду петь", — призналась "Пташка".

Напомним, что "Пташка" прославилась своими патриотическими песнями, которые пела на "Азовстали". 21-летняя защитница "Азовстали" парамедик-доброволец из Тернопольской области, по специальности вокалистка и актриса.

Впервые в прямом эфире: "Пташка" Екатерина Полищук рассказала о плену, любви к мотоциклам и музыке

Впервые в прямом эфире: "Пташка" Екатерина Полищук рассказала о плену, любви к мотоциклам и музыке

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