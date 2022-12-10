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Защитница Азовстали "Пташка" показала себя 15-летнюю с натуральным цветом волос

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
318
Время на прочтение
1 мин
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Защитница Азовстали "Пташка" показала себя 15-летнюю с натуральным цветом волос

Екатерина "Пташка" Полищук / Фото: t.me/ptahosavrik

Парамедикиня поделилась архивными фото.

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук на позывной "Пташка" показала, как выглядела в школьные годы.

Многие поклонники спрашивали у парамедикини о том, какой у нее натуральный цвет волос, ведь сейчас все знают Екатерину с яркими рыжими волосами.

Поэтому в своем Telegram-канале защитница решила поделиться с аудиторией своими фотографиями в подростковом возрасте. Оказалось, что от природы "Пташка" имеет русые кудри.

Екатерина Полищук в детстве / © t.me/ptahosavrik
Екатерина Полищук в детстве / Фото: t.me/ptahosavrik

"Если кто интересовался, какой у меня естественный цвет волос. Когда-то было и мне 15", — подписала архивные фото Екатерина.

Екатерина Полищук в детстве / © t.me/ptahosavrik
Екатерина Полищук в детстве / Фото: t.me/ptahosavrik
Екатерина Полищук в детстве / © t.me/ptahosavrik
Екатерина Полищук в детстве / Фото: t.me/ptahosavrik

В комментариях к сообщению поклонники отметили, что девушка всегда была красавицей и почти не изменилась с тех пор.

  • Какая вы хорошая!
  • Такая бусичка! А теперь еще лучше!
  • Наша красотка!

На днях Екатерина также поделилась редким фото со своим родным братом-красавцем.

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Дата публикации
Просмотры
318
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