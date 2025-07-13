Защитник "Азовстали" Дианов показал, как по-особенному проводит медовый месяц с женой

Михаил Дианов с женой / © instagram.com/dianovmiha

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Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов показал, как по-особенному проводит медовый месяц с женой Мирославой.

В начале июля ветеран войны объявил, что женился во второй раз. Избранницей военного стала женщина по имени Мирослава. Сейчас пара проводит медовый месяц. Супруги довольно по-особенному наслаждаются компанией друг друга.

В Instagram Мирослава показала их отдых на "море". Именно так жена Дианова назвала пруд в Тернополе. Счастливые супруги вместе выбрались на рыбалку.

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"Медовый месяц на море "Тернопольский пруд", - пошутила Мирослава.

Михаил Дианов с женой / © instagram.com/dianovmiha

Отметим, Михаил Дианов 5 июля объявил, что женился во второй раз. Избранницей ветерана войны стала женщина по имени Мирослава, которой он сделал предложение в конце 2024 года. Для военного этот брак стал вторым. Ранее он был женат на женщине по имени Ольга, которая родила ему дочь.

Напомним, недавно ведущий Фима Константиновский повез жену в медовый месяц. Шоумен показывал, как проходил их отдых.