Защитник "Азовстали" Дианов после игнорирования концерта Поляковой высказался об отношении к ней

Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов после того, как не посетил концерт Оли Поляковой, ответил, обижается ли на нее сейчас.

По словам военного, он до сих пор является частым гостем в доме семьи Поляковой. Правда, Михаил чаще посещает мужа артистки – Вадима. Морпех после слухов об ухудшении его отношений с Поляковой из-за выступления на скандальной свадьбе во Львове уверяет, что до сих пор дружит с ней.

Оля Полякова и Михаил Дианов

"Мы с ней не ссорились. Я был в гостях у Вадика, у ее мужа, а не у Оли. Мне уже надоело. Мы с ней не ссорились, она очень хороший человек. Я просто не пошел к ней на концерт и ей озвучил, что я не пойду на концерт из-за того, что она пела у преступников на свадьбе. Я даже не так сказал. Я назвал две фамилии – Москва и этот.Вот и вся причина. Ссоры не было, скандалов не было, мы с Олей очень хорошие друзья", – рассказал Дианов в интервью Славе Демину.

Оля Полякова и Михаил Дианов

Отметим, защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов – близкий товарищ Оли Поляковой часто появлялся на ее концертах. Более того, он поднимался на сцену, дарил подарки и часто наведывался в особняк артистки. Однако после того, как певица выступила на скандальной свадьбе во Львове бывших прокурора и сотрудницы ДБР, военный отреагировал довольно неоднозначно. По его словам, Полякова хоть "ничего плохого и не сделала", но "обязана была проверить", к кому едет. Так, Дианов концерт артистки 26 октября во дворце "Украина" проигнорировал. Это и породило слухи о том, что друзья рассорились.

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