Защитник "Азовстали" Дианов после игнорирования концерта Поляковой высказался об отношении к ней

Морпех рассказал, какие у них отношения с артисткой сейчас.
Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов после того, как не посетил концерт Оли Поляковой, ответил, обижается ли на нее сейчас.
По словам военного, он до сих пор является частым гостем в доме семьи Поляковой. Правда, Михаил чаще посещает мужа артистки – Вадима. Морпех после слухов об ухудшении его отношений с Поляковой из-за выступления на скандальной свадьбе во Львове уверяет, что до сих пор дружит с ней.
"Мы с ней не ссорились. Я был в гостях у Вадика, у ее мужа, а не у Оли. Мне уже надоело. Мы с ней не ссорились, она очень хороший человек. Я просто не пошел к ней на концерт и ей озвучил, что я не пойду на концерт из-за того, что она пела у преступников на свадьбе. Я даже не так сказал. Я назвал две фамилии – Москва и этот.Вот и вся причина. Ссоры не было, скандалов не было, мы с Олей очень хорошие друзья", – рассказал Дианов в интервью Славе Демину.
Отметим, защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов – близкий товарищ Оли Поляковой часто появлялся на ее концертах. Более того, он поднимался на сцену, дарил подарки и часто наведывался в особняк артистки. Однако после того, как певица выступила на скандальной свадьбе во Львове бывших прокурора и сотрудницы ДБР, военный отреагировал довольно неоднозначно. По его словам, Полякова хоть "ничего плохого и не сделала", но "обязана была проверить", к кому едет. Так, Дианов концерт артистки 26 октября во дворце "Украина" проигнорировал. Это и породило слухи о том, что друзья рассорились.
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