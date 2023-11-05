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Защитник "Азовстали" Дианов проигнорировал концерт подруги Поляковой после ее выступления на свадьбе во Львове

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Защитник "Азовстали" Дианов проигнорировал концерт подруги Поляковой после ее выступления на свадьбе во Львове

Оля Полякова и Михаил Дианов

Морпех рассказал о разговоре, который имел с артисткой после скандала.

Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов рассказал о реакции на выступление своей подруги, певицы Оли Поляковой на скандальной свадьбе во Львове бывших прокурора и сотрудницы ДБР.

По словам Дианова, у них с артисткой был разговор после этого скандала. Морпех отметил, что по факту Полякова ничего плохого не сделала, однако, сказал защитник, она должна была проверить, для кого выступает. Таким мнением он поделился в интервью Янине Соколовой для ее YouTube-канала.

"Смотрите. Полякова ничего плохого не сделала. Имеется в виду, она не коллаборант. То, что такой поступок из-за незнания и из-за нежелания, возможно, это знать. Я понимаю, это твоя работа. Тебя пригласили, тебе за это заплатили. Все четко. Но если уж ты поешь на свадьбе, в Украине, во время полномасштабной… Я ей написал две фамилии и написал, что обязана была. Она оправдывается, она говорит: "Ну Миша, я реально не знала. Ну не знала", – рассказал Дианов.

Оля Полякова и Михаил Дианов / ©
Оля Полякова и Михаил Дианов

Защитник поделился, что после этого скандала они с Поляковой не поссорились и продолжают общаться, впрочем, концерт артистки 26 октября во дворце "Украина" Дианов проигнорировал:

"Этот вопрос (проверить заказчика – прим.ред.), возможно, даже не к ней, возможно к продюсерам. Ее работа петь. Мы с ней не поссорены, но я на концерт к ней не пошел. Это такой мой бзик теперь", – прокомментировал Дианов.

Оля Полякова и Михаил Дианов / ©
Оля Полякова и Михаил Дианов

Напомним, что на своем киевском концерте во дворце "Украина" Оля Полякова рассказала, куда потратила деньги со своих гонораров, учитывая выступление на свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР.

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Дата публикации
Просмотры
331
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