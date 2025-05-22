Защитник "Азовстали" Дианов раскрыл, чем занимается после освобождения из плена и кем теперь работает

Михаил Дианов / © пресс-служба канала "1+1"

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Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов, который ранее показывал свою невесту, раскрыл, чем занимается после освобождения из российского плена и кем теперь работает.

Военный был решительно настроен вернуться на фронт. Впрочем, состояние здоровья не позволяло ему этого сделать. У Михаила Дианова была серьезно травмирована рука. Сейчас же она короче другой, а пальцы не функционируют. В интервью "Громадському" защитник говорит, что ему предложили службу в полиции, на что он согласился.

"Если я пойму, что не справляюсь, то просто уйду. Это не контракт с ВСУ, который ты должен отбыть до конца срока. Но я вот общаюсь с людьми в управлении полиции, там много продвинутой молодежи, надеюсь, что у меня с ними работа пойдет. Да, я вдохновлен, потому что не зацикливаюсь на прошлом, думаю о сегодня и о завтра. Возможно, мой нынешний выбор окажется ошибкой. Но не пробовать ничего нового - это тоже ошибка", - делится военный.

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Михаил Дианов / © instagram.com/dianovmiha

Свою должность Михаил Дианов раскрывать не стал. Защитник лишь говорит, что помогает ветеранам войны адаптироваться к новой работе и мирной жизни. Военный говорит, что понимает, почему именно ему предложили эту должность. По его словам, он хорошо в этом разбирается.

"Не буду вам говорить, как называется моя должность. Если обтекаемо - я буду помогать ветеранам войны, которые будут работать в подразделениях МВД, адаптироваться к новой работе и к мирной жизни. Я понимаю, что эту должность предложили именно мне, потому что я человек с хорошей репутацией и буду работать на имидж полиции", - поделился защитник.

Напомним, недавно актер Геннадий Попенко рассказал, как из-за серьезных проблем со здоровьем его списали со службы. Актер признался, чем теперь планирует заниматься.