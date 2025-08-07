Защитник "Азовстали" Дианов рассекретил, как познакомился с женой и почему живет с ней отдельно

Михаил Дианов / © скриншот с видео

Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов признался, как познакомился со второй женой и почему не живет с ней вместе.

В начале июля ветеран войны официально женился. Его избранницей стала женщина по имени Мирослава. Оказывается, пара познакомилась совершенно случайно. Михаил Дианов приобрел участок земли, чтобы там строить дом. Сначала он пошел в облэнерго, чтобы подключить электроэнергию. Там работала Мирослава. Шутя они познакомились, и Михаил Дианов пригласил ее в кинотеатр.

"Я приобрел землю под строительство в Тернополе. Когда приехал - голая земля: ни света, ни воды. Поговорил со строителями, они сказали начинать со света и воды. А Мирослава работает в облэнерго. Я пришел, оформляю документы. И что-то за девушек начали говорить. Говорю: "Все девушки заняты". А Мирослава говорит, что она без обручального кольца. Я позвал сразу в кино, потому что понравилась", - вспомнил военный в интервью Славе Демину.

Михаил Дианов с женой / © instagram.com/dianovmiha

Отношения пары начали развиваться. Наконец, ветеран войны через полтора месяца сделал предложение избраннице, а она ответила согласием. Через полгода влюбленные поженились. Правда, сейчас они живут отдельно. Пара арендует квартиру, но остается там разве что с ночевкой, но не всегда. Михаил Дианов говорит, что так будет продолжаться, пока он не достроит дом.

"Мы арендуем квартиру временно, пока я строюсь. У Мирославы есть дом, у меня с мамой есть квартира, но мы арендуем еще одну, однокомнатную. Мы там встречаемся нечасто. Мы не живем вместе, у нас дом недостроенный", - добавил защитник.

