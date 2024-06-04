Защитник "Азовстали" Дианов впервые раскрыл всю правду об отношениях с Олей Поляковой

Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов расставил все точки над "і" в отношениях с певицей Олей Поляковой.

Как признается военный, у них не было никакого романа, приписываемого им в Сети. Более того, Михаил заверил, что находится в хороших отношениях со всей семьей Оли, поэтому не мог изменять с ней. К тому же, по словам морпеха, муж певицы Вадим Буряковский постоянно был с ними во время их встреч, поэтому и речи не могло быть о чем-то большем, чем дружба.

Оля Полякова и Михаил Дианов

"Я был не у нее, а у Вадика, ее мужа. Вообще нет! Какой роман?! Во-первых, у нее муж. Во-вторых, он постоянно дома. Мы с Олей друзья и нормально общаемся. Никаких намеков ни с нее стороны, ни с моей не было. Друзья", - в очередной раз подчеркнул Дианов в интервью Дмитрию Гордону.

Отметим, что Михаил Дианов – близкий товарищ Оли Поляковой, который несколько лет часто приезжал к ней на концерты, дарил подарки и наведывался в гости в ее загородный особняк. Это и породило слухи в Сети об их якобы романе. В конце концов, все подобные догадки пользователей морпех опроверг.

Напомним, недавно защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов назвал причину развода с женой и общаются ли они после разрыва.

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