Защитник "Азовстали" Михаил Дианов признался, на какие средства живет и как сейчас зарабатывает

Михаил Дианов / © скриншот с видео

Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов, который недавно женился во второй раз, признался, как сейчас зарабатывает и на какие средства живет.

Военный защищал страну еще с 2014 года, соответственно получал зарплату. Средства Михаил Дианов тратил не все. Ветеран войны в интервью Славе Демину говорит, что какие-то суммы откладывал, вкладывал в депозиты. Кроме того, Михаил Дианов является работником полиции, где тоже получает зарплату. Также военный сейчас пытается открыть бизнес, правда, туда он больше вкладывается.

"У меня есть сбережения еще с армии. Я средства и в депозиты вкладывал. Я же не дурак, чтобы деньги просто в доме лежали. И сейчас начинается бизнес, хотя слишком больших сумм вложений не надо", - говорит военный.

Сейчас Михаил Дианов проживает в Тернополе. В месяц военному достаточно 15 тысяч гривен. С женой у Михаила Дианова общий семейный бюджет. Поэтому, соответственно на двоих они тратят около 30 тысяч в месяц.

