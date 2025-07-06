Защитник "Азовстали" Михаил Дианов женился во второй раз и показал, какой была его свадьба

Михаил Дианов / © пресс-служба канала "1+1"

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Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов женился во второй раз.

Радостной новостью ветеран войны поделился в своем Facebook. В частности, 5 июля военный изменил статус в социальной сети. Он указал, что теперь состоит в браке с женой Мирославой. Также Михаил Дианов опубликовал фото со свадьбы. Влюбленные не устраивали громких празднований. Михаил Дианов надел светлый костюм, а его жена - белый наряд, а образ она дополнила нежным букетом.

"Клялся, божился, что никогда не женюсь", - пошутил защитник.

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Михаил Дианов с женой

Также Михаил Дианов показал, какие они с женой выбрали обручальные кольца. Пара отдала предпочтение классическому украшению. Также у Мирославы виднеется кольцо, с которым Дианов ей делал предложение.

Михаил Дианов женился

Отметим, для военного этот брак станет вторым. Ранее он был женат на женщине по имени Ольга, но еще в далеком 2011 году они развелись. У бывших супругов есть общая дочь

Напомним, недавно солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец объявил о переменах в личной жизни. Исполнитель женится. Он сделал предложение избраннице Юлиане.