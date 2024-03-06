Защитник Дмитрий Дикусар впервые за долгое время показал, как выглядит сейчас и как его изменила война

Украинский хореограф, а ныне военный ВСУ Дмитрий Дикусар впервые за долгое время поделился с поклонниками своим фото.

На странице в Instagram защитник разместил редкий кадр, где изображен в зале. Как рассказал Дикусар, недавно он впервые за два года войны побывал на гражданском мероприятии. По словам военного, он посетил пресс-конференцию УВЛ (Украинской Лиги Ветеранов), которая создает реабилитационные центры для военных. Там и была сделана фотография, которой Дикусар поделился в фотоблоге.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Также военный рассказал, что в марте исполняется два года с тех пор, как он защищает Украину от российских оккупантов. Дикусар признался, жалеет ли о своем выборе и поделился, скучает ли по своей профессии:

"Сегодня два года как я полностью перешел на "военные рельсы". Думал ли я тогда, что война так затянется? Нет! Сожалею ли я о своем выборе? Тоже, нет! Бесспорно, накопилась усталость, иногда сдают немного нервы, но воспоминания о погибших товарищах и вера в победу добра над злом дает толчок двигаться и не останавливаться... Война очень изменилась, мы тоже не остаемся предыдущими... "Постоянные изменения – тактика, которую не победить", где-то услышал я недавно. Поэтому, двигаемся дальше, дорогие украинцы и не ведемся на "дешевые" манипуляции, которые намерены нас разъединить и ослабить! Лучше помолимся за пленных, раненых и почтим павших героев! И продолжаем работать! Как всегда, обнял! P.S. В последнее время не хватает любимого дела, но в определенные моменты командир говорит мне: "танцуй, танцор!" и я "танцую"… — рассказал Дикусар.

Напомним, недавно Дмитрий Дикусар, защищающий Украину от российских захватчиков, рассказал о своих разочарованиях после двух лет полномасштабной войны.

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