Защитник Михаил Дианов неожиданно показал фото с младшей дочерью Поляковой

Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов в своем Instagram неожиданно запостил селфи с младшей дочерью певицы Оли Поляковой, 12-летней Алисой.

На забавном фото девочка корчит гримасу, а Дианов искренне улыбается. Как ранее делилась Полякова, они с Михаилом очень хорошо подружились после того, как приняли участие в благотворительном проекте, в рамках которого собирают средства на протезирование нашим защитникам.

Михаил дианов и дочь Оли Поляковой Алиса / Фото: instagram.com/dianovmiha

Поговаривали даже, что у Поляковой и Дианова роман. Но, как прокомментировала певица в недавнем интервью Дмитрию Гордону, с Михаилом "роман" у ее мужа Вадима: "У него роман с моим Вадиком. Они спелись с первой рюмки", – пошутила артистка.

Полякова призналась, что после благотворительного проекта у них с Диановым очень легко завязался разговор, как у старых добрых друзей. Певица сразу же пригласила защитника домой, познакомила со своей семьей. И с тех пор морпех очень частый гость в доме Поляковой.

Напомним, ранее Оля Полякова ошеломила признанием, что была бы не прочь представить Украину на конкурсе "Евровидение". Исполнительница отметила, что у нее очень крутая песня для международного песенного соревнования.

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