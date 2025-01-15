Защитник Михаил Дианов впервые полностью показал свою невесту: на ком женится военный

Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов наконец-то полностью показал свою невесту.

Еще 31 декабря военный объявил о переменах в личной жизни. Защитник сообщил, что не только находится в отношениях, но и успел сделать предложение избраннице. Однако возлюбленную Михаил Дианов не торопился показывать.

Однако защитник решил сделать исключение и наконец-то показал избранницу. Военный опубликовал фото со своей невестой. Михаил Дианов делал селфи, а позади него позировала его возлюбленная. Правда, имени избранницы морпех не называет.

"Вот такая она у меня", – коротко подписал кадр с невестой Михаил Дианов.

Михаил Дианов с невестой / Фото: instagram.com/dianovmiha

Тем временем подписчики в комментариях пожелали им семейного счастья: "Счастливой семейной жизни", "Вы – пример того, что даже пройдя через ад, можно снова стать счастливым", "Красавица! У вас у обоих глаза счастливые! Желаю счастья и любви!" .

Личная жизнь Михаила Дианова – что известно

Военный ранее уже был в браке. В частности, Михаил Дианов был женат с женщиной, по имени Ольга, однако их отношения не сложились, и более 12 лет назад они развелись. В настоящее время бывшие партнеры поддерживают дружеские отношения и воспитывают общую дочь.

Михаил Дианов с бывшей женой и дочерью / Фото: instagram.com/dianovmiha

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