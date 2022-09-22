Защитников "Азовстали" освободили из российского плена: реакция звезд на радостную новость

В среду, 21 сентября, в рамках обмена пленными были освобождены 215 воинов-героев. Среди освобожденных 108 защитников "Азовстали", в том числе и офицеры.

Украинские бойцы держали часть Мариуполя свободной от российских оккупантов более 86 дней. Но 20 мая россияне сообщили, что на "Азовстали" не осталось военных.

Украинские защитники с мая находились в плену страны-агрессора. Но в среду, 21 сентября, 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

В соцсетях украинцы были невероятно счастливы, ведь многих защитников удалось освободить из плена. Знаменитости тоже не остаются в стороне и комментируют это историческое событие.

Святослав Вакарчук

"Новость, от которой захватывает дух! Группа защитников Мариуполя, включая командиров, освобождена из российского плена. Командира "Азова" Редиса, заместителя командира Калину в последний раз я слышал в день, когда они выходили из "Азовстали". Все эти месяцы я знал, чувствовал, что они вернутся! Огромная благодарность всем, кто с нашей стороны причастен к их освобождению! Впереди еще много работы! Мы должны освободить всех наших ребят! И все наши территории! Слава Украине!", — отметил певец.

Анатолий Анатолич

"Мы все помним фото Михаила Дианова из катакомб "Азовстали"(первое фото). И именно это фото стало одним из символов сопротивления наших героев. Это история со счастливым концом. Михаил прошел пытки, испытания и сейчас он уже на свободе. Его обменяли на российских преступников и одного никудышного украинца, мужа телеведущей Оксаны. На втором фото как раз один из первых кадров после обмена. Почет и низкий поклон нашим героям", — написал ведущий.

Злата Огневич

"Командир полка Денис Прокопенко, Герой Украины! Поздравляю с возвращением! Сказать, что я счастлива — это не сказать ничего… Чудо! Поздравляю семьи защитников с возвращением дежурной части военнопленных домой! Силы тем, кто верит и ждет своих родных! Еще многие военные находятся в плену, мы должны за них сражаться. Борьба продолжается!" – отметила певица.

Алла Мазур

"Птичка на свободе! Вместе с побратимами! Лучшая новость в этот вечер! Катя Полищук, защитница Мариуполя, парамедик из "Азовстали", которая поддерживала своими песнями наших воинов в окруженном уже врагом подземелье — освобождена из российского плена вместе с группой других! Еще позавчера в прямом эфире ТСН мы обсуждали провокативный ролик, который россияне сделали после интервью с пленной Катей… Где подчеркивали, что она не медик, а снайпер… И было ясно, какая страшная опасность нависла над отважной девушкой, потому что последний вопрос в ролике четко указывало, зачем эта манипуляция: "Какого наказания заслуживает она?" — спрашивали работники гебельс-ТВ у своих зрителей. И вот — наши герои на родной земле. Поздравляю всех наших, кто вернулся домой, и их родных! И молимся за всех, кого еще нужно будет вытаскивать из рашистского плена", — написала ведущая.

Ольга Сумская

"На Рождество Пресвятой Богородицы — хорошие новости! Начался обмен пленными! Наша Екатерина Полищук — птичка дома! Еще один герой из Мариуполя вернулся домой, его фото видел весь мир — Михаил Дианов! Также обменяли из плена начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина. Михаил попал в плен вместе с защитниками Мариуполя, заблокированными на территории "Азовстали" в мае этого года. Слава ВСУ!", — написала актриса.

Юрий Горбунов

"С возвращением домой, ребята! 215 наших защитников Мариуполя наконец-то на Родине! Наши герои! Наши железные воины! Азов-Сталь! Слава вам! Слава Украине!" – отметил Горбунов.

Дмитрий Гордон

"Герой Украины Денис Прокопенко и его героические собратья на свободе. Путин капут!" – отметил журналист.

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