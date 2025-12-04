Заслуженная артистка Украины Пискарева удивила, как во время войны набрала 10 кило и как избавилась от них

Татьяна Пискарева

Заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева удивила, как во время войны набрала 10 килограммов и как избавилась от них.

У исполнительницы появился лишний вес, когда она из-за российского полномасштабного вторжения вынужденно жила в Черногории. Певица в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что начала набирать килограммы на фоне недосыпания. У знаменитости не было полноценного сна, поэтому из-за этого она переедала. Кроме того, стресс тоже сыграл свою роль.

"Самое главное - отсутствие сна. Когда ты недосыпаешь, ты хочешь есть больше. Недоспала - значит ты сейчас это доешь. Это получается автоматически. За недосыпом тянется переедание. Я не замечала, как это оно. Успокоиться - конфетка, а чай с чем-то. А в Черногории в маленьких бутылках белое вино. Я себе его выпью, а вода набирается", - делится певица.

Татьяна Пискарева осознала, что набрала вес, где-то через год. Когда исполнительница вернулась в Украину, она серьезно взялась за похудение. Артистка пообщалась с врачом, с которой выбрала метод интервального голодания. Певица ест сбалансировано дважды в день. После 16-17 исполнительница категорически отказывается от еды. Это дало результат. Татьяна Пискарева избавилась от лишнего веса.

"Я пообщалась с врачом. Она мне сказала, что ты можешь выбрать для себя тот метод, который на тебя повлияет. На меня влияет интервальное голодание. Я ем полноценно с большим количеством белка и клетчатки, сбалансированная тарелка. Я закрываю рот в четыре, в пять. У меня два приема пищи", - рассекретила артистка.

