Гламур
1064
2 мин

Заслуженный артист РФ серьезно поплатился за поездки к оккупантам на фронт

Артист активно развлекал оккупантов, которые совершают преступления на украинских землях. Во время одной из таких поездок он получил ранение.

Валерия Сулима
Олег Протасов

Заслуженный артист РФ, актер и певец Олег Протасов серьезно поплатился за поездки к оккупантам на фронт.

Исполнитель яро поддерживает войну в Украине и захватническую политику российских властей. Более того, он еще и ездит с гастролями в зону боевых действий, где активно развлекает оккупантов. Однако карма настигла артиста-путиниста.

Скандальный Олег Протасов во время одной из таких поездок к оккупантам получил осколочное ранение. Произошло это еще летом 2025 года. Рядом с артистом-путинистом разорвались две мины, от взрывной волны поразбивались окна. В конце концов, Олег Протасов получил ранение руки.

"Это произошло ночью, после концерта мы легли спать, это было ночью на 19 июля. Вдруг две мины разорвались рядом", - жалуется артист-путинист.

Олег Протасов

Скандальный певец похвастался, что еще и легко отделался. Однако, теперь, вероятно, он не так охотно будет рваться на фронт развлекать оккупантов.

Отметим, Олег Протасов - российский актер, певец и поэт. Он в свое время успел пожить в Алуште и отсидеть срок за кражу в одной из тюрем Днепропетровской области. Актер живет в Москве, где снимается в сериалах и исполняет шансон. Он поддержал полномасштабную войну в Украине, незаконно посещает оккупированные украинские земли и развлекает захватчиков.

Напомним, в начале февраля стало известно, что ВСУ ликвидировали российского актера Николая Ткаченко, который решил стать оккупантом и воевал против Украины. Наконец, захватчик поплатился за свой сознательный выбор.

1064
